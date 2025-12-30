الركراكي: الآن ستبدأ البطولة الجديدة



أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي أن بطولة جديدة ستبدأ الآن ويجب أن نمضي قدماً حتى النهاية، وتحقيق حلمنا والفوز باللقب للمرة الأولى منذ 50 عاماً، وذلك عقب الفوز الكبير على زامبيا بثلاثية نظيفة والتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية في المغرب. وقال الركراكي: قدمنا أداء جيداً لأنه كانت لدينا رغبة كبيرة في البقاء في الرباط وهذا المهم، الجمهور بذل جهداً كبيراً وساعدنا على الفوز، وروح اللاعبين كانت جيدة ونجحوا في مصالحة المشجعين عقب التعادل المخيب مع مالي في الجولة الثانية.



وتابع: كل مباراة في الأدوار المقبلة ستكون بمثابة مباراة نهائية، ونأمل أن نكون في المستوى في ثمن النهائي، الآن ليس هناك حسابات ويجب أن نمضي قدماً حتى النهاية.



وحذر الركراكي من الإفراط في الفرح والاحتفال، يجب أن نبقي أقدامنا على الأرض وأن نواصل العمل والتركيز، مفتاح الفوز هو التسجيل المبكر، عندما نهز الشباك مبكراً ونستغل الفرص التي تسنح أمامنا تتغير معطيات المباراة، المنتخب الذي سيتوج باللقب هو الذي يكون فعالاً في الهجوم.



