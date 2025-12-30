يحيى الغساني: إحباط عدم التأهل إلى كأس العالم لا يزول بسهولة



كشف يحيى الغساني، لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، عن شعور الحسرة الذي رافق لاعبي «الأبيض» بسبب عدم التأهل إلى كأس العالم، مشيراً إلى أنه كان موجوداً قبل كأس العرب واستمر بعدها، معتبراً أن هذا الإحساس طبيعي في ظل رؤية منتخبات أخرى تبلغ مراحل متقدمة أو تتأهل إلى بطولات كبرى. وأوضح أن الإحباط لا يزول بسهولة، لكنه يبقى دافعاً للعمل وتحقيق الأفضل في المستقبل.



وعبّر الغساني عن تمنياته بالتوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، مؤكداً في الوقت نفسه طموح المنتخب الإماراتي في أن يكون له نصيب في النسخ المقبلة، عبر الاستفادة من التجارب السابقة ومواصلة العمل من أجل الحضور في المحافل الكبرى.



وأكد الغساني في تصريحات لـ«البيان»، أن الوصول إلى نصف نهائي كأس العرب التي أقيمت مؤخراً في قطر، على حساب المنتخب الجزائري، شكّل واحدة من أجمل لحظات البطولة، لما حمله من مشاعر فرح وفخر داخل الشارع الإماراتي.



وأشار لاعب الأبيض إلى أن مواجهة الجزائر لم تكن سهلة، موضحاً أن بطاقة التأهل حُسمت عبر ركلات الترجيح، إلا أن وقعها كان كبيراً على اللاعبين والجماهير. وقال إن تلك اللحظة كانت من بين الأفضل في كأس العرب، بعدما لمس اللاعبون حجم الفرح الذي عمّ الإمارات، مؤكداً أن دعم الجماهير منح المنتخب طاقة إضافية وحافزاً لتقديم المزيد داخل الملعب.



وأكد الغساني أن المشاركة في كأس العرب يجب أن تُقرأ بواقعية، من خلال استخلاص الإيجابيات والسلبيات على حد سواء، مشدداً على أهمية التعلم من الأخطاء والبناء على ما تحقق، في ظل مرحلة مقبلة وصفها بأنها «لن تكون سهلة». وأضاف أن كل بطولة وكل مباراة تمثل انطلاقة جديدة وفرصة جديدة لتطوير الأداء وتعزيز الروح الجماعية.



