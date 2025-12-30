ديشان: الفوز بكأس العالم نتاج اللحظة المناسبة ولا مقارنة بين الأجيال



أكد مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان أن الفوز بكأس العالم لا يرتبط بكون فريق أفضل من آخر، بل بالقدرة على التواجد «في المكان المناسب في الوقت المناسب»، مشدداً على أن منتخبي فرنسا المتوجين بلقبي 1998 و2018 امتلكا العناصر نفسها من حيث الشخصية والجودة، وقاد ديشان منتخب فرنسا للتتويج بكأس العالم لاعباً في 1998 ثم مدرباً في مونديال 2018.



وأوضح ديشان، خلال جلسة «الأبطال في القمة العالمية للرياضة بدبي، أنه لا يفضل إجراء مقارنات بين اللاعبين أو الأجيال، معتبراً أن «كل لاعب كان في المكان الصحيح في اللحظة الصحيحة»، سواء في مونديال 1998 الذي توجت به فرنسا على أرضها، أو في نسخة 2018.



وأضاف أن العامل الحاسم في التتويج بكأس العالم يتمثل في «الشخصية، الجودة، الموهبة، روح الجماعة، والكيمياء بين اللاعبين والجهاز الفني»، مؤكداً أن هذه العناصر توفرت في كلا المنتخبين.

وتطرق ديشان إلى الفارق بين دور اللاعب ودور المدرب، مشيراً إلى أن الضغوط الذهنية تكون أكبر على المدرب، وقال: «كلاعب، تفكر في أدائك وتعيش اللحظة بسهولة أكبر، أما كمدرب فكل دقيقة وكل تفصيل مهم، ويظل عقلك منشغلاً طوال الوقت».



وأشار إلى أن الشغف يظل واحداً في الحالتين، إلا أن معنى الفوز يختلف، موضحاً: «كلاعب، الفوز يكون لك، أما كمدرب فهو أولاً وقبل كل شيء ثمرة عمل اللاعبين. بعد ذلك يمكن اعتباره انتصاراً مشتركاً، لكن الأساس دائماً يأتي من اللاعبين».