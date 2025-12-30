مصر تستعد للمونديال بمواجهات السعودية وإسبانيا والبرازيل والنرويج



كشف حمادة الشربيني، عضو اتحاد الكرة المصري، عن خوض منتخب بلاده 4 مباريات ودية قوية، ضمن برنامج التحضيرات للمشاركة في كأس العالم 2026، وأن تلك المواجهات ستكون أمام منتخبات السعودية وإسبانيا والبرازيل والنرويج.



وأكد الشربيني في تصريحات تلفزيونية أن هناك اتفاقاً بموافقة من حسام حسن، مدرب المنتخب المصري، على خوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي السعودية وإسبانيا، خلال مارس 2026، ثم مباراتين وديتين أمام منتخبي البرازيل والنرويج، خلال يونيو 2026، ضمن تحضيرات المنتخب المصري لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وشدد الشربيني على بقاء حسام حسن مدرباً للمنتخب المصري عقب نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب حتى 18 يناير 2026، بصرف النظر عن مستقبل نتائج «الفراعنة» في البطولة، التي تأهلوا إلى دورها ثمن النهائي، وأكد أن ترتيبات المواجهات الودية الأربع سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب عقب المشاركة الأفريقية.