الحكم على رمضان صبحي بالسجن لمدة عام في قضية التزوير



أصدرت الدائرة 30 جنايات الجيزة، المنعقدة بشبرا الخيمة، حكمها في واقعة تزوير امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة، المتهم فيها لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، وعاقبته بالحبس عاماً حضورياً مع الشغل، وقضت بنفس العقوبة على المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلاً منه، وبرأت المتهم الثالث، وأصدرت حكمها بالحبس لمدة 10 سنوات غيابياً على المتهم الرابع الهارب.



وانعقدت المحكمة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبدالعظيم، وعضوية المستشارين عبدالسلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبدالحميد محمد صلاح الدين، وحرص اللاعب محمد رضا بوبو، على الحضور لمؤازرة رمضان صبحي أثناء جلسة النطق بالحكم، كما حضر اللاعبان شريف إكرامي وعلي جبر من نادي بيراميدز، لدعم زميلهما خلال جلسة المحاكمة.



وأصدرت المحكمة حكمها بعد النظر في الاتهامات الموجهة لرمضان صبحي و3 متهمين آخرين، وتضمنت التزوير في محررات رسمية، فيما شهدت الجلسة تقديم دفوع هيئة الدفاع للمتهم الأول والتي ركزت على انتفاء القصد الجنائي وغياب أركان الجريمة.