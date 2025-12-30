«الأبيض» الأولمبي يقص شريط مشاركته الآسيوية بلقاء قطر



تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية مع انطلاق منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في مدينتي جدة والرياض، حيث تتأهب أبرز المواهب في القارة لإثبات قدرتها على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتها الكروية خلال النسخة السابعة من البطولة التي تقام في الفترة من 6 إلى 24 يناير المقبل.

واكتمل عقد المنتخبات الـ16 بعد تأهل 15 منتخباً عبر التصفيات التي أُقيمت في سبتمبر 2025، لتنضم إلى السعودية، المستضيفة للمرة الأولى، والتي تأهلت تلقائياً، وتشهد البطولة مشاركة جميع الأبطال السابقين الخمسة، العراق، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، وأوزبكستان، والذين يُعدّون، إلى جانب أستراليا والأردن، المنتخبات السبعة الوحيدة التي شاركت في جميع النهائيات.



بينما سيكون الظهور الأول لمنتخبي قرغيزستان ولبنان في النهائيات، ليرتفع العدد الإجمالي للمنتخبات التي شاركت في تاريخ البطولة إلى 27، ومن بينهم المنتخب الوطني الإماراتي الأولمبي، والذي يبدأ مشواره ضمن المجموعة الثانية يوم 7 يناير المقبل، بلقاء المنتخب القطري على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ويشارك المنتخبان في النهائيات الآسيوية للمرة السادسة، وكان أفضل مشوار للإمارات، الوصول إلى ربع النهائي في أعوام 2013 و2016 و2020، بينما يتطلع المنتخب القطري إلى تجاوز إنجازه السابق بحصوله على المركز الثالث في 2018.



وتشهد المجموعة نفسها في اليوم ذاته، مواجهة تجمع على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حامل اللقب اليابان، المنتخب الوحيد الذي توج بالبطولة أكثر من مرة بعد فوزه أيضاً في 2016، ومنتخب سوريا، الذي يسجل تأهله الخامس وينهي غياباً منذ 2020، وبلغ المنتخب السوري ربع النهائي في نسختي 2013 و2020، حيث تفوق على اليابان 2-1 في المواجهة الوحيدة السابقة بينهما خلال نسخة 2020.



ومن المقرر أن يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، المباراة الافتتاحية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي منتخبا فيتنام والأردن، ضمن المجموعة الأولى، وكان منتخب فيتنام قد حل وصيفاً في نسخة 2018، وبلغ ربع النهائي في 2024، مسجلاً مشاركته السادسة في النهائيات، فيما يُعد المركز الثالث في نسخة 2013 أفضل إنجاز للأردن، والتقى المنتخبان مرتين من قبل، وفاز خلالها المنتخب الأردني 3-1 في نسخة 2016، قبل أن ينتهي لقاء 2020 بالتعادل السلبي.



فيما يتوقع حضور جماهيري كبير عندما يبدأ المنتخب السعودي، بطل نسخة 2022، سعيه نحو لقبه الثاني على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بمواجهة منتخب قرغيزستان، الذي ضمن ظهوره الأول في النهائيات بعد نجاحه في حملته التأهيلية السابعة.



وفي الرياض، تنطلق مباريات المجموعة الثالثة يوم 7 يناير المقبل، عندما يلتقي منتخبا كوريا الجنوبية وإيران على استاد نادي الشباب، وكان المنتخبان قد التقيا في نسخة 2020، حين فاز المنتخب الكوري 2-1 في دور المجموعات في طريقه للتتويج باللقب، فيما يسعى المنتخب الإيراني لتجاوز أفضل إنجازاته السابقة، والمتمثلة ببلوغ ربع النهائي في نسخة 2016، خلال مشاركته الخامسة في النهائيات.



ويبدأ منتخب أوزبكستان، الذي حل ضمن الأربعة الأوائل في النسخ الأربع الأخيرة، بما في ذلك تتويجه بلقب 2018 وحصوله على الوصافة في نسخة 2024، مشواره على استاد الأمير فيصل بن فهد بمواجهة لبنان، الذي يخوض أول مشاركة له في النهائيات بعد تأهله من محاولته السابعة.



وتُختتم منافسات الجولة الأولى بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الرابعة يوم 8 يناير المقبل، حيث تنطلق الأولى على استاد الشباب، عندما يلتقي منتخب أستراليا، صاحب المركز الثالث في نسخة 2020، مع منتخب تايلاند، الذي بلغ ربع النهائي في 2020 ويشارك في النهائيات للمرة السادسة، في مواجهة تجمع منتخبي منطقة آسيان.



وفي المباراة الثانية، يفتتح منتخب العراق، الذي اكتفى بالمركز الثالث في نسخة 2024 بعد أن كان قريباً من إضافة لقب جديد إلى تتويجه في 2013، حملته الجديدة بمواجهة الصين على استاد الأمير فيصل بن فهد، ويسعى المنتخب الصيني إلى بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في مشاركته السادسة بالنهائيات.