رداً على سؤال لـ «البيان» كافو: أنشيلوتي قادر على إعادة البرازيل إلى التتويح بكأس العالم



أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية كافو أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قادر على إعادة المنتخب البرازيلي للتتويج بكأس العالم، بعد أكثر من عشرين عاماً على آخر لقب عالمي للسيليساو في مونديال 2002. وسبق لكافو أن تدرب تحت إشراف أنشيلوتي في ميلان، ولعب 166 مباراة بجميع البطولات، كما توج معه بدوري أبطال أوروبا موسم 2006-2007.

ويعد كافو من أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص منتخب البرازيل، ودافع عن ألوانه في 143 مباراة دولية، وتوج بـ 4 ألقاب هي كأس العالم «1994 و2002»، وكوبا أيريكا «1997 و1999»، وتوج المنتخب البرازيلي بكأس العالم 5 مرات، وذلك أعوام 1958، 1962، 1970، 1994 وأخيراً 2002.



وفي تصريحات خلال حضوره في القمة العالمية للرياضة بدبي أعرب كافو عن تفاؤله الكبير بقدرة المنتخب الحالي على المنافسة بقوة في مونديال 2026، وتحقيق اللقب، وقال: «لدينا تشكيلة ممتازة، بل أصفها بالاستثنائية. أنشيلوتي مدرب ذو خبرة ووزن ثقيل في عالم كرة القدم، ومع بضعة أشهر قبل انطلاق كأس العالم أنا واثق بأن المنتخب البرازيلي سيصل إلى أفضل حالاته».



وأشار كافو إلى الفارق بين الجيل السابق للمنتخب البرازيلي، الذي لعب معه والحالي، مؤكداً أن «المنتخب السابق كان بطلاً للعالم في 2002، أما المنتخب الحالي فلا يزال يسعى للفوز بالكأس مرة أخرى». وأضاف أن الفريق بحاجة إلى أفضل اللاعبين للفوز، مع التركيز على تقليل الأخطاء واستغلال الفرص بشكل أفضل، موضحا إلى أن الفرق بين الفوز والخسارة في النسخ الأخيرة كان دائماً تفاصيل صغيرة.



وأكد كافو أن القمة العالمية للرياضة في دبي تمثل فرصة رائعة للاحتفاء بالنجاحات الرياضية بشكل عام، وخصوصاً كرة القدم، مضيفاً أن تكريم اللاعبين الذين تميزوا خلال العام أمر جدير بالثناء. واصفاً تجربته في دبي بأنها «مذهلة ورائعة»، حيث أتيحت له الفرصة لحضور الحدث مع عائلته.



وأشاد أسطورة الكرة البرازيلية بالتطور الكبير الذي تشهده المنطقة في تنظيم الفعاليات الرياضية، معتبراً أن دبي أصبحت وجهة مهمة لعشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم..

وعن استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، أشار كافو إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المملكة لتنظيم أحداث رياضية كبرى، مؤكداً أن التحضيرات الجدية والتأقلم المبكر ستساهم في نجاح البطولة.



