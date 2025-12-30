الوصل يواجه تحدي الزوراء العراقي في ثمن نهائي آسيا 2



أسفرت قرعة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2 عن مواجهة الوصل مع الزوراء العراقي بدور الستة عشر من المنافسة القارية في صدام يحمل طابعاً تنافسياً قوياً لممثل الكرة الإماراتية بالمحفل الآسيوي، بعد أن تأهل الوصل إلى هذا الدور عن جدارة، متصدراً مجموعته الأولى برصيد 14 نقطة دون أي خسارة، محققاً 4 انتصارات وتعادلين، فيما بلغ الزوراء الدور ذاته بعد أن حل ثانياً في مجموعته برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات و3 هزائم.



ويبرز النصر السعودي أقوى المرشحين للقب البطولة، بعدما تصدر مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة محققاً 6 انتصارات من ست مباريات، ليواجه أركاداغ التركمانستاني الذي تأهل بعد حلوله ثانياً في مجموعته برصيد 7 نقاط.

وفي مواجهة أخرى، يلتقي الحسين الأردني مع استقلال طهران، بعدما نجح الحسين في التأهل إلى دور الـ 16 عقب صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ساعياً لمواصلة حضوره القاري، بينما تأهل استقلال طهران بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، كما يواجه الأهلي القطري، الذي تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، اختباراً صعباً أمام فولاد سيباهان، الذي تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد أن حل ثانياً في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.



وتقام مباريات الذهاب، يومي 11 و 12 فبراير المقبل والإياب في 17 و18 من ذات الشهر، وحال تأهل الوصل إلى المرحلة المقبلة من المنافسة، سيواجه المتأهل من النصر السعودي وأركاداغ التركمانستاني.