النابودة: نادي دبي لكرة السلة يحمل رسالة عالمية



قال عبدالله سعيد جمعة النابودة، المؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لكرة السلة، إن القمة العالمية للرياضة التي تستضيفها دبي تعكس مكانة الإمارة وجهة عالمية قادرة على استقطاب كبرى الفعاليات والضيوف من مختلف أنحاء العالم. وأعرب النابودة عن شكره لمجلس دبي الرياضي على هذا «التجمع الكبير»، مشيراً إلى أن دبي تتمتع ببيئة متكاملة تسهل استضافة الأحداث الرياضية الدولية، موضحاً أن الضيوف «يرحبون بالحضور إلى دبي، ليس فقط للمشاركة الرياضية، بل أيضاً لقضاء إجازاتهم».



وأضاف النابودة، في تصريحات لـ«البيان»، أن مثل هذه الفعاليات تمثل إضافة نوعية إلى الأجندة الرياضية، وتسهم في دعم الرياضة في دولة الإمارات بشكل عام، وتعزز من حضورها على الساحة الدولية.



وتطرق النابودة إلى مسيرة نادي دبي لكرة السلة، معتبراً أن أبرز إنجاز تحقق حتى الآن يتمثل في «كسر الحدود»، موضحاً أن مشاركة فريق من منطقة الخليج، ينتمي إلى القارة الآسيوية، في منافسات أمام فرق أوروبية، تمثل خطوة غير مسبوقة. وقال: هذه الخطوة تعد «أكبر إنجاز» للنادي حتى الآن، مضيفاً: أن نصل إلى مرحلة يلعب فيها فريق من دبي ضد فرق أوروبية كبرى، فهذا بحد ذاته كسر للحواجز، وهو الإنجاز الأهم بالنسبة لنا.



وأشار النابودة إلى أن النتائج الرياضية ستتطور مع مرور الوقت، وكذلك مستوى الفريق، مؤكداً أن ما تحقق حتى الآن يمثل أساساً قوياً للبناء عليه في المستقبل. وأكد النابودة أن نادي دبي لكرة السلة، رغم انطلاقه من الإمارة، يحمل رسالة أوسع إلى العالم، مفادها أن الطموح والعمل الجاد قادران على تجاوز كل التحديات.

وقال: «نحن فريق في دبي، لكن رسالتنا عالمية. نريد أن نثبت أن لا شيء مستحيل في دبي، وأنها مدينة عالمية تضم فريقاً عالمياً قادراً على منافسة أكبر الأسماء في كرة السلة العالمية».



