خلفان بلهول: جائزة دبي فيفا «أوسكار كرة القدم»

قال خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، إن المجلس ناقش مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، خطة لتطوير إحدى الجوائز الكروية ومنحها بعدًا عالميًا، عبر شراكة مع دبي والإمارات.

وأوضح بلهول أن إنفانتينو اطّلع على رؤية المجلس، مشيرًا إلى إدراكه لتأثير دبي والإمارات في المحافل الرياضية الدولية، لافتًا إلى أن الجائزة كانت تُنظَّم بشكل سنوي، مع وجود رغبة مستمرة في تطويرها والارتقاء بها.

وأضاف أن الطرفين توصلا إلى قناعة بأن «أفضل طريقة لمنح الجائزة طابعًا عالميًا هي من خلال الشراكة مع دبي والإمارات»، نظرًا لما تمثله المدينة من بيئة حاضنة للمواهب.

وكشف بلهول أن الفكرة المطروحة تهدف إلى أن تصبح الجائزة بمثابة «أوسكار كرة القدم»، قائلًا: «كما ارتبط حفل الأوسكار بمدينة لوس أنجلوس وبقي فيها، نطمح إلى أن يكون أوسكار كرة القدم مرتبطًا بدبي».

وأشار إلى أن المقترح يتضمن تنظيم الجائزة بالتزامن مع القمة الرياضية في دبي، بما يعزز الترابط بين الحدثين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأمر لا يزال في إطار المقترح ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنه.

وختم بلهول بالتأكيد على أن القمة العالمية للرياضة في دبي «مفتوحة لجميع الرياضات»، معتبرًا أن هذه الشراكة المحتملة تمثل مصدر فخر للمجلس.

وقّع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ومجلس دبي الرياضي، في اليوم الأول للقمة العالمية للرياضة، اتفاقية شراكة لتنظيم جائزة رياضية عالمية جديدة تنطلق من دبي سنوياً، تحمل اسم أكبر اتحاد دولي مسؤول عن إدارة وتطوير كرة القدم على الصعيد العالمي.