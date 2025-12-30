زينغا لـ"البيان": غياب إيطاليا عن المونديال للمرة الثالثة «سيناريو كارثي»

اعتبر أسطورة حراسة المرمى الإيطالية والتر زينغا أن فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة توالياً سيكون «أمراً كارثياً» لكرة القدم في البلاد، معرباً في الوقت ذاته عن تفاؤله بقدرة «الأتزوري» على تجاوز الملحق والعودة إلى الحدث العالمي.

لا يزال "الأزوري" عالقا في دوامة لا تنتهي من خيبات الأمل، ويخشى محبوه غيابه عن نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وهو سيناريو كارثي لأبطال العالم 4 مرات.

وفشلت إيطاليا، مجددا في ضمان التأهل المباشر بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتها، وتسعى للتأهل لأول مرة منذ نسخة 2014 بعد غياب في نسختي 2018 و2022 ما شكل صدمة كبيرة بين الايطاليين، لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الشعور الداخلي لديهم بالخوف من عدم التأهل حتى من بوابة الملحق.

وقال زينغا، في تصريحات لـ"البيان" على هامش حضوره في القمة العالمية للرياضة، إن «عدم التأهل مجدداً سيكون صعباً جداً علينا في إيطاليا، خصوصاً بعد الخروج من دور المجموعات في مونديالي 2010 و2014، سيكون الأمر كارثياً بكل معنى الكلمة».

وتساءل الحارس الدولي السابق عن أسباب التراجع، رغم تتويج إيطاليا بلقب كأس أوروبا قبل ثلاثة أعوام في إنجلترا، مضيفاً: «من الغريب أننا فزنا ببطولة أوروبا، ثم أصبحت الأمور معقدة إلى هذا الحد. المشكلة ليست الآن فقط، بل تعود إلى جذورها منذ سنوات».

وأبدى زينغا ثقته بالمدرب جينارو غاتوزو، قائلاً: «نحن اليوم تحت اسم واحد هو غاتوزو، إنه شخص جيد، يملك الروح والشغف وكل المقومات، ونأمل أن نعود عبر الملحق. يجب أن نكون متفائلين دائماً».

وأرجع زينغا جزءاً من أزمة المنتخب الإيطالي إلى السياسات الكروية في الدوري المحلي، موضحاً أن «فتح الباب أمام عدد كبير من اللاعبين الأجانب المتقدمين في السن قلّص المساحة أمام اللاعبين الشباب، ما انعكس سلباً على مستوى المنتخب».

وفيما يخص المنافسة القوية على لقب الدوري الإيطالي، رأى زينغا أن تعدد الفرق المنافسة على اللقب يمنح «الكالتشيو» قوة إضافية، قائلاً: «اليوم هناك خمس فرق قادرة على الفوز. قد يرى البعض أن غياب الفريق المهيمن يضعف البطولة، لكني أرى العكس: المنافسة أصبحت أقوى وأكثر إثارة للجميع».

وعن ذكرياته في كأس العالم 1990 التي أقيمت في إيطاليا، قال زينغا: «شاركت في بطولتي كأس عالم، وبطولة أوروبية، وألعاب أولمبية، وكلها تبقى ذكريات عظيمة. ما زلت أحتفظ برقمي القياسي بعدم تلقي أهداف لمدة 517 دقيقة، وهو رقم ما زال صامداً حتى اليوم».

وحول توسيع كأس العالم إلى 48 منتخبا في نسخة 2026، اعتبر زينغا أن «العالم يتغير، والناس تتطور، وكرة القدم يجب أن تسير على المستوى نفسه مع هذا التطور».

وختم حديثه بالإشارة إلى وفرة المواهب في مركز حراسة المرمى حالياً، مؤكداً: «هناك العديد من الحراس الرائعين، وأنا سعيد لأن إيطاليا لا تزال تملك مجموعة مميزة من حراس المرمى».