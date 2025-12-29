غانم المفتاح: فخور بتمثيل كل الدول العربية في مونديال 2022

عدنان الغربي

أكد القطري غانم المفتاح، أن دولة قطر كانت ولا تزال داعمة له منذ طفولته حتى اليوم، مشيراً إلى أن الشمول والتمكين يشكلان جزءاً أصيلاً من رؤية قطر الوطنية، وأوضح أن هذا النهج يتجلى في مختلف القطاعات، من التعليم والبنية التحتية إلى التشريعات والفعاليات العالمية، وعلى رأسها كأس العالم في قطر 2022، والتي حملت رسالة واضحة مفادها أن الإنسان هو محور التنمية، وأن التنمية لا تكتمل إلا بالعدالة وتمكين الجميع.



وأعرب عن اعتزازه الكبير بالمشاركة في كأس العالم، واصفاً هذه التجربة بأنها «شرف عظيم»، وأضاف أن مشاركته لا تمثل قطر فحسب، بل تمثل أيضاً الدول العربية كافة، كون البطولة أقيمت على أرض عربية، وأشار المفتاح إلى أن نجاحه هو فضل من الله أولاً، ثم دعم أسرته ودولته. كما أعرب عن فخره باختياره سفيراً لـ«فيفا»، معتبراً ذلك شرفاً كبيراً وفرصة منحتها له بلاده لتمثيلها على الساحة العالمية، موجهاً شكره لدولة قطر على ثقتها ودعمها المستمر.