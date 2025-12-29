ديل بييرو عن رونالدو الظاهرة: ظهوره في «الكالتشيو» شكل نقطة تحول حقيقية



أشاد النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو بالبرازيلي رونالدو نازاريو «الظاهرة»، مؤكداً أن ظهوره في الدوري الإيطالي «الكالتشيو» شكّل نقطة تحوّل حقيقية ورفع مستوى المنافسة إلى درجة غير مسبوقة. وقال ديل بييرو في حديثه عن رونالدو خلال القمة العالمية للرياضة بدبي، أن وصول رونالدو أضفى نكهة مختلفة تماماً على البطولة، مضيفاً: عندما يأتي لاعب شاب ليختبر نفسه في أحد أفضل الدوريات، يكون ذلك أمراً طبيعياً، لكن عندما وصل رونالدو، كان التأثير مختلفاً تماماً لقد كان ظاهرة حقيقية.



وأضاف قائد يوفنتوس السابق: الجميع كان ينظر إليه بدهشة، حجمه، سرعته، قوته، ومهاراته الفنية لقد قدّم أشياء مذهلة ورفع مستوى الدوري بشكل واضح.

وأوضح ديل بييرو أن تأثير رونالدو لم يقتصر على الجماهير فقط، بل امتد إلى جميع اللاعبين داخل الملعب، قائلاً: «كان تحدياً مثيراً للجميع. المدافعون اضطروا إلى محاولة فهم شيء لم يروه من قبل، شيء خارج المألوف تماماً». وتابع: «حتى بالنسبة لنا كمهاجمين، أصبحنا نواجه نوعاً مختلفاً من التحديات وجود لاعب مثله في الدوري كان مصدر إلهام للجميع لتقديم المزيد».



وأشار ديل بييرو إلى أن زملاءه في الخط الخلفي كانوا يتابعون أداء رونالدو بإعجاب كبير، موضحاً: «كنا نشاهد أحياناً ما كان يفعله في برشلونة في السنوات السابقة، وكان الأمر يبدو خارج السيطرة»، وأضاف مبتسماً: «كنا نحاول أن نقول إن الأمر سيكون مختلفاً هنا، لكن في الدوري الإيطالي ستكون المواجهة صعبة للغاية»، ووصف ديل بييرو المواجهات التي جمعته برونالدو بأنها كانت قوية ومميزة، مضيفاً: «أنا سعيد لأنني خضت العديد من المباريات ضده. كان لدي حلم واحد فقط لم يتحقق، وهو أن نلعب معاً في الفريق نفسه».

ولعب رونالدو بين 1997 و 2002 في صفوف انتر ميلان ثم خاض تجربة ثانية في الدوري الإيطالي مع أيه سي ميلان لمدة موسم واحد 2007 -2008.