لوكا زيدان يكرر إنجازاً نادراً في تاريخ الجزائر



بهدوء كتب لوكا زيدان بداية مثالية مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما حافظ على نظافة شباكه في أول مباراتين له بالبطولة، ليعيد إنجازاً نادراً لم يتحقق إلا في مناسبات محدودة عبر تاريخ «محاربي الصحراء». وجاءت البداية القارية للحارس الشاب مثالية بكل المقاييس، إذ شارك في الفوز على السودان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، قبل أن يواصل حضوره اللافت بالحفاظ على الشباك نظيفة مجدداً أمام بوركينا فاسو، خلال الانتصار بهدف دون رد في الجولة الثانية، ليضمن المنتخب الجزائري التأهل رسمياً إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة.



بهذا الأداء، أصبح لوكا زيدان خامس حارس مرمى في تاريخ الجزائر ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أول مباراتين في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية، منضماً إلى قائمة تاريخية تضم مهدي سرباح في نسختي 1980 و1984، محمد حنيشد في 1996، ورايس مبولحي في نسخة 2019.



وتحمل هذه البداية دلالات خاصة، كون زيدان يخوض مشاركته الأولى في البطولة القارية، لكنه بدا واثقاً وهادئاً بين القائمين، مقدّماً إضافة واضحة للمنظومة الدفاعية، ومؤكداً جاهزيته لتحمل المسؤولية في المواعيد الكبرى.

ويستعد منتخب الجزائر لاختتام دور المجموعات بمواجهة غينيا الاستوائية، وسط طموحات بمواصلة النتائج الإيجابية، والحفاظ على الصدارة، مع استمرار الثقة بالحارس الذي فرض نفسه مبكراً على البطولة.