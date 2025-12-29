أدريلسون سيلفا يحقق أرقاماً لا تصدق مع الوصل.. تعرف عليها



فرض المدافع البرازيلي أدريلسون سيلفا نفسه كأبرز نجوم الوصل في النسخة الحالية من مشوار دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق أرقاماً استثنائية حتى نهاية الجولة العاشرة، تؤكد بالأدلة أن ما يقدمه داخل الملعب يتجاوز الأدوار التقليدية لمدافع، ويضعه في صدارة المشهد داخل فريقه.



وعلى الرغم من أن الوصل خاض 9 مباريات فقط حتى الآن، فإن سيلفا تصدر قائمة هدافي الفريق في البطولة برصيد 3 أهداف، في واحدة من الحالات النادرة في ملاعب كرة القدم، التي يتفوق فيها مدافع على جميع المهاجمين في فريقه من حيث التسجيل، واللافت أن الأهداف الثلاثة جاءت جميعها بالرأس، ليحتل المركز الثاني على مستوى الدوري في الأهداف الرأسية، خلف لابو كودجو مهاجم العين المتصدر للقائمة بأربعة أهداف رأسية.



وامتدت أرقام أدريلسون لتشمل أدواره في بناء اللعب، إذ يعد ثالث أكثر لاعب لمس الكرة في البطولة برصيد 660 لمسة، رغم مشاركته في الخط الخلفي، ورغم خوض فريقه عدداً أقل من المباريات مقارنة بفرق أخرى، ما يعكس حجم تأثيره في منظومة اللعب.



وعلى الصعيد الدفاعي، واصل المدافع البرازيلي تألقه، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين اعتراضاً للكرات داخل المنطقة الدفاعية برصيد 13 اعتراضاً، كما يأتي في المركز السادس من حيث إبعاد الكرات عن مناطق الخطر بـ 46 إبعاداً، إضافة إلى جلوسه سادساً في المواجهات الهوائية الناجحة بـ 23 مواجهة.



كما يحتل متوسط دفاع الوصل المركز الـ 19 في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة، بعدد 806 دقائق، متفوقاً على لاعبين خاضت أنديتهم مباريات أكثر، في دلالة واضحة على ثبات مستواه واعتماد الجهاز الفني عليه بشكل كامل.



وتؤكد الأرقام أن أدريلسون سيلفا يعيش واحدة من أفضل فتراته، بعد عودته مجدداً إلى كشوفات الفريق في فترة التعاقدات الصيفية الماضية، ليقدم نسخة أكثر نضجاً وتأثيراً، ويثبت أنه ليس مجرد مدافع صلب، بل لاعب شامل يصنع الفارق هجومياً ودفاعياً، ويستحق عن جدارة صدارة نجومية الوصل في الموسم الحالي حتى الآن.