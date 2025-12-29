خطوة محسوبة قبل المونديال.. المغرب يدرس تنظيم «كان» 2028



يدرس المغرب التقدم بملف رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» من أجل المنافسة على تنظيم كأس أمم أفريقيا 2028، في خطوة تعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى، تمتد إلى التحضير لاستحقاق عالمي أكبر يتمثل في كأس العالم 2030. ويستند التفكير المغربي إلى الزخم التنظيمي الكبير الذي تعيشه البلاد حالياً، بعد النجاح اللافت في تنظيم نسخة 2025، إلى جانب الرغبة في تعزيز الجاهزية قبل استضافة المونديال بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.



وبحسب تقارير إعلامية، يتزامن هذا التوجه مع الإصلاحات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، والتي تتضمن تغييرات جوهرية على روزنامة البطولات القارية، أبرزها أن نسخة 2028 ستكون الأخيرة التي تقام بنظام مرة كل عامين، قبل الانتقال إلى تنظيم البطولة كل أربع سنوات، على غرار كأس العالم وبطولة أمم أوروبا.



كما كشف موتسيبي عن مشروع إطلاق «عصبة الأمم الأفريقية»، وهي بطولة جديدة للمنتخبات تقام سنوياً وبالتوازي مع دوري الأمم الأوروبية، في إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع مستوى التنافس، وتعزيز القيمة الفنية والتسويقية لكرة القدم الأفريقية.



ويرتبط الطموح المغربي في تنظيم نسخة جديدة من كأس أمم أفريقيا ارتباطاً مباشراً بالتحضير لمونديال 2030، إذ ينظر إلى استضافة «الكان» باعتبارها اختباراً عملياً إضافياً للبنية التحتية، وقدرة البلاد على إدارة الأحداث الكروية الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.



ويعزز هذا التوجه النجاح التنظيمي الذي بصم عليه المغرب خلال نسخة 2025، سواء من حيث جودة الملاعب، أو سلاسة التنقل، أو الجوانب اللوجستية والأمنية، وهو ما حظي بإشادة واسعة من المنتخبات المشاركة والجماهير، فضلاً عن مسؤولي «كاف».

ومع اقتراب نسخة 2027 التي ستقام بشكل مشترك بين تنزانيا وكينيا وأوغندا، يبقى قرار تنظيم نسخة 2028 مفتوحاً على عدة سيناريوهات، قد يكون المغرب أحد أبرز أطرافها، إذا ما قرر تحويل الفكرة إلى ملف رسمي مكتمل.