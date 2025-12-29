الكرة المصرية تفقد أحد رموزها بعد صراع مع المرض



فقدت الكرة المصرية أحد أبنائها المخلصين، برحيل الكابتن صابر عيد، نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، بعد صراع طويل مع المرض، ليودع الوسط الرياضي لاعباً ارتبط اسمه بفترة مهمة من تاريخ الكرة المصرية. ورحل صابر عيد بعد سنوات من المعاناة الصحية، خاض خلالها رحلة علاج شاقة شملت الخضوع للعلاج الكيماوي، قبل أن تتدهور حالته في الأيام الأخيرة، لتنتهي مسيرة كفاح إنسانية بعيداً عن الأضواء، لكنها بقيت حاضرة في وجدان الجماهير.



ويعد الراحل أحد أبرز لاعبي غزل المحلة في حقبته الذهبية، حيث مثل الفريق لسنوات طويلة، وترك بصمة واضحة بأسلوبه القتالي والتزامه داخل المستطيل الأخضر، ما منحه مكانة خاصة لدى جماهير النادي، التي اعتبرته نموذجاً للاعب المخلص. كما حمل صابر عيد قميص منتخب مصر في مرحلة مهمة، وكان ضمن عناصر الفراعنة في كأس العالم 1990، ليسجل اسمه ضمن جيل عاصر واحدة من أبرز محطات الكرة المصرية على الساحة الدولية.