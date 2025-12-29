«كان» المغرب تتفوق جماهيرياً على كوت ديفوار بـ 82 ألف مشجع



بلغ عدد الحضور الجماهيري في مباريات كأس أفريقيا 2025 بالمغرب حتى نهاية مباريات الأمس، 506895 مشجعاً في 24 مباراة بمعدل 21 ألف مشجع كل لقاء، ويتفوق الحضور في نسخة المغرب بعد جولتين بـ 82 ألف مشجع عن نسخة كوت ديفوار الماضية، والذي بلغ 424 ألف مشجع بعد جولتين من عمر دور المجموعات.



وشهدت مباريات الأمس، فوز الجزائر على بوركينافاسو بهدف دون مقابل سجله رياض محرز، بعدما منح الجزائر 3 نقاط، ورسم تأهله إلى الدور المقبل، فيما حققت السودان الأهم وتفوز على غينيا الاستوائية في مباراة مثيرة بهدف دون مقابل سجله ساول كوكو، بالخطأ في مرمى منتخب بلده.



وعزز المنتخب الجزائري، صدارته في المجموعة الخامسة، ووصل إلى 6 نقاط، فيما يبقى منتخب بوركينافاسو في المركز الثاني مناصفة مع منتخب السودان برصيد 3 نقاط، وغينيا الاستوائية في المركز الرابع من دون أهداف.

وتغلبت موزمبيق على الغابون 3-2، محققة أول فوز لها في تاريخ مشاركاتها بكأس أمم إفريقيا، وتعادلت كوت ديفوار مع الكاميرون 1-1، لتتشارك كوت ديفوار والكاميرون صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط لكل منها، وجاءت موزمبيق في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وحلت الغابون في المركز الرابع الأخير دون نقاط.