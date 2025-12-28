الجزائر إلى الدور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا «المغرب 2025»

وكالات

قاد رياض محرز المنتخب الجزائري إلى الفوز على بوركينا فاسو بهدف نظيف من ركلة جزاء، اليوم، ليضمن بذلك التأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية ​لكرة القدم المقامة في المغرب، وأهدر محمد أمين عمورة فرصة تعزيز النتيجة للجزائر من وضع انفراد قبل نهاية الشوط الأول لكن بطل أفريقيا مرتين رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفارق ثلاث نقاط عن منتخب بوركينا فاسو وصيف بطل نسخة 2013. ويحتل منتخب السودان الذي فاز بهدف دون رد على غينيا الاستوائية ‌في وقت سابق اليوم المركز الثالث بثلاث نقاط أيضاً بينما يتذيل منتخب غينيا الاستوائية الترتيب دون أي نقطة.

