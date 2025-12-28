عثمان ديمبلي أفضل لاعب في العالم: كان موسماً استثنائياً



أعرب النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، عن سعادته بالموسم الاستثنائي الذي قضاه هذا العام، مؤكداً أنه استمتع بكل لحظة من الموسم وحصل على معظم الجوائز الفردية الممكنة، معبراً عن امتنانه لدعم عائلته وزملائه ومدربه.

وقال ديمبلي عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز دبي جلوب سوكر: «لقد كانت سنة استثنائية مع باريس سان جيرمان، خاصة بعد بدايات صعبة ومواجهة بعض الإصابات في المواسم الماضية. أستمتع بكل لحظة، وأقدر العمل الجماعي الذي ساعدني على النجاح، وأتطلع لمواصلة التقدم مع الفريق».

وأضاف اللاعب الفرنسي: «الألقاب الفردية رائعة، لكنها تأتي بفضل الدعم الكبير من العائلة والزملاء. الهدف الآن هو الاستمرار في العمل وتحقيق المزيد من النجاحات الجماعية والفردية في المستقبل».