رونالدو: الشغف لا يتوقف.. أطمح لتحقيق الرقم الذي تعرفونه



أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، أن شغفه بكرة القدم لا يزال قوياً رغم سنوات الخبرة الطويلة، مشيراً إلى أنه يسعى لتحقيق المزيد من الألقاب وتسجيل الأهداف. وسجل رونالدو 956 هدفاً إضافة إلى 1216 مساهمة تهديفية خلال 1300 مباراة خاضها في مسيرته الاحترافية، ويسعى للوصول إلى تحقيق ألف هدف وهو ما أكده في تصريحاته عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط خلال حفل دبي غلوب سوكر.



وقال رونالدو: هذه واحدة من اللحظات المفضلة لدي، لأنني أرى الكثير من الأشخاص الجميلين حولي، وخاصة زوجتي التي تدعمني دائماً، وأطفالي ووالدي وزملائي في الفريق. اللعب قد يكون صعباً أحياناً، لكنه ممتع. وأضاف: الشغف لدي لا يزال كبيراً، وسأستمر في اللعب بغض النظر عن النتائج السابقة. أستمتع دائماً باللعب، والفوز، وتسجيل الأهداف. وأهدف إلى الفوز بالمزيد من الكؤوس وتحقيق الرقم الذي تعرفونه جميعاً، وسأصل إليه بالتأكيد إذا تجنبت الإصابات.



وبعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط قام رونالدو بتسليم جائزة «غلوب سبورتس» للأسطورة التنس نوفاك ديوكوفيتش. وأشاد رونالدو بريادة ديوكوفيتش، مؤكداً شغفه بالرياضات المختلفة وإعجابه بالمسيرة الرياضية لديوكوفيتش. وأضاف رونالدو: «أنا أحب كرة القدم، لكنني أحب الرياضات الأخرى أيضاً. أتعلم من شخصيات أخرى ومن رياضات مختلفة، وهذا يمنحني منظوراً أوسع ويتيح لي التعلم من أشياء أخرى».



وأضاف: «عندما فكرنا في جائزة غلوب سبورتس، كنا نسعى لخلق عصر جديد، وهذا ما نبحث عنه. ومن دواعي سروري أن أكون حاضراً هنا لمشاركة هذا الحدث والاحتفال بريادة نوفاك».

وتم خلال الحفل تكريم نوفاك ديوكوفيتش تقديراً لمسيرته الطويلة وإنجازاته في عالم التنس، وسط حضور نخبة من أبرز الشخصيات الرياضية العالمية، فيما شدد رونالدو على أن الاحتفال بالنجاحات الرياضية يجب أن يشمل التقدير والإلهام للأجيال القادمة.



