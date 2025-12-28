نوفاك ديوكوفيتش: مسيرتي متشابهة مع رونالدو في الشغف والاستمرارية



أكد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عقب تكريمه بجائزة «غلوب سبورتس» خلال حفل جوائز دبي غلوب سوكر، إن الأفعال أهم من الكلمات في الرياضة والحياة: وقال: أفضل أن أتصرف أكثر من أن أتحدث، الأفعال أصدق من الكلمات. وأضاف: أرى في كريستيانو رونالدو مثالاً على طول العمر الرياضي والتفاني، وهذا يلهم الأجيال الحالية والقادمة. وأضاف: «مسيرتنا متشابهة من حيث الاستمرارية والشغف، ونأمل أن نكون قدوة لكل من يحلم بأن يصبح مثلنا يوماً».



وجاءت تصريحات ديوكوفيتش وسط أجواء احتفالية، حيث عبّر عن امتنانه للتحديات اليومية التي شكلت شخصيته وكفاءته لاعباً وإنساناً. وقال: «في مواجهة الصعوبات، ينمو الإنسان أكثر، جميعنا نطمح أن نكون مثل أبطالنا الرياضيين، نرفع الكؤوس، وننال الاعتراف والتصفيق، لكن الصعوبات اليومية التي نواجهها لسنوات عدة غالباً ما لا يراها الناس».

وأشار ديوكوفيتش الذي يعد أحد أساطير التنس، إلى أن هذه اللحظات الصعبة هي التي تحدد شخصية الرياضي وقال: «أنا فخور جداً، لكن هذا الفخر ليس لي وحدي. رغم أنني لاعب فردي، يجب أن أشكر زوجتي وأطفالي وإخوتي وكل من أسهم في نموي لاعباً وشخصاً».



وأكد ديوكوفيتش أنه مستمر في السعي للتقدم والتطور، مستلهماً من نجوم آخرين في عالم الرياضة، وقال: «سأستمر في السعي للتقدم، مستلهماً من كلمات كريستيانو رونالدو الذي يهدف إلى الوصول إلى ألف هدف. أنا ممتن للغاية لوجودي هنا الليلة، دعونا نرى ما يحمله المستقبل».

حضر الحفل مجموعة من أبرز الشخصيات الرياضية، وتم تكريم ديوكوفيتش تقديراً لمسيرته وإنجازاته الطويلة في عالم التنس، وسط أجواء مليئة بالإعجاب والتقدير من المجتمع الرياضي العالمي.