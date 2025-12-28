السودان ينعش آماله بفوز على غينيا الاستوائية.. وموزمبيق تحقق أول انتصار في تاريخ مشاركاتها

أنعش منتخب السودان آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية لكأس أفريقيا لكرة القدم في المغرب، بعدما تغلب على غينيا الاستوائية 1-0، الأحد، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة. سجل هدف اللقاء الوحيد ساوول كوكو «74 بالخطأ في مرمى بلاده».

ورفع منتخب «صقور الجديان» رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، في حين فشل المنتخب الاستوائي في حصد أي نقطة إذ تلقى خسارته الثانية توالياً.

وهو الفوز الأول للسودان، بطل 1970، في مبارياته التسع الأخيرة في العرس القاري «4 تعادلات ومثلها هزائم»، كما أنه الفوز الأول منذ تغلبه على بوركينا فاسو في دور المجموعات عام 2012.

وحقق السودان، وصيف نسختي 1959 و1963، فوزه الأول في ثلاث مواجهات ضد غينيا الاستوائية بعد خسارته أمامها مرتين في تصفيات أمم أفريقيا 2019 ولم يتأهل أي منهما إليها بعدما كسبت السنغال ومدغشقر بطاقتي المجموعة، حيث فازت غينيا الاستوائية 1-0 في باتا و4-1 إيابا في أم درمان.

وبالرغم من الأفضلية النسبية للغينيين الاستوائيين على مجريات المباراة، فإن أياً من المنتخبين فشل في تهديد الشباك، حيث جاءت المحاولات بعيدة عن الخشبات الثلاث للمرميين.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء السودان، حيث بادر إلى تهديد المرمى الغيني الاستوائي، وسدد محمد عيسى كرة من داخل المنطقة أبعدها المدافع استيبان أورزكو قبل ولوجها الشباك«56».

وانبرى عيسى لركلة حرة بعيدة فأرسلها طويلة أمام المرمى حاول البديل لويس أسوي إبعادها فارتطمت بزميله كوكو وتهادت في الشباك «74».

وتراجع المنتخب السوداني للدفاع وكاد الغينيون يدركون التعادل عندما سدد إميليو نسوي كرة من مسافة قريبة أبعدها مصطفى كرشوم عن خط المرمى «90+3».

كما حققت موزمبيق إنجازاً غير مسبوق في تاريخ مشاركاتها ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بتخطيها الغابون 3-2، الأحد، على أرضية الملعب الكبير في أغادير ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة. ولم يسبق للمنتخب الموزمبيقي تحقيق أي انتصار في البطولة القارية سابقاً، علماً أنه خاض 16 مباراة خرج منها بـ12 هزيمة وأربعة تعادلات. افتتح فيصل بنغال التسجيل لموزمبيق برأسية إثر ركلة ركنية نفذها جيني كاتامو «37»، قبل إضافة كاتامو نفسه الهدف الثاني «42 من ركلة جزاء».

وقلص المخضرم بيار-إيميريك أوباميانغ الفارق، بعدما تابع من مسافة قريبة كرة سددها زميله ديدييه ندونغ من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس إرنان سيلوان «45+5».

وأصبح أوباميانغ اللاعب الرابع عشر من مرسيليا الفرنسي تسجيلاً في المسابقة منذ 1992، وهو ثاني أعلى رقم بعد الترجي التونسي «19»، وفقاً لـ«أوبتا» للإحصاءات. وأعاد ديوغو كاليلا الفارق إلى هدفين، بإضافة هدف ثالث برأسية إثر عرضية من الجهة اليسرى للجناح ويتي «52».

وأنعش البديل أليكس موكيتو-موسونداه آمال الغابون بتسجيله الهدف الثاني، بعدما تابع من مسافة قريبة كرة سددها أوباميانغ وتصدى لها الحارس سيلوان «76».

ورفعت موزمبيق رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، بفارق الأهداف عن ساحل العاج المتصدرة والكاميرون الثالثة بالرصيد عينه، منعشة آمالها ببلوغ دور الـ16 بعد خسارة في الجولة الأولى أمام ساحل العاج «0-1».

في المقابل، تتذيل الغابون الترتيب من دون نقاط، بتجرّعها خسارتها الثانية توالياً بعد السقوط أمام الكاميرون «0-1» في الجولة الأولى، وهي الخسارة العاشرة في تاريخ مشاركاتها بالبطولة مقابل سبعة انتصارات و10 تعادلات في 27 مباراة.