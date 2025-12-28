العين يتعثر بالتعادل مع النصر في دوري المحترفين



تعادل النصر وضيفه العين 2-2، على استاد آل مكتوم، مساء اليوم، في ختام اليوم الأول للجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل للنصر رامون ميريز وجلوبر ليما في الدقيقتين 14 و70، وللعين لابا كودجو وماتياس بلاسيوس في الدقيقتين 9 و20، ورفع العين رصيده إلى 24 نقطة معززاً صدارته لجدول ترتيب الدوري، ووصل النصر إلى 15 نقطة، واستقر مؤقتاً في المركز السادس.



ولم يتأخر الفريقان طويلاً عن التسجيل، وجاء الافتتاح عن طريق العين حين ارتقى لابا كودجو، عاليا ليحول برأسه كرة وصلته بتمريرة عرضية بالرأس أيضا، بعد ركلة ركنية لعبت عالية على القائم البعيد لمرمى النصر، ولم يستطع دفاع وحارس النصر منعها أن تسكن الشباك في الدقيقة 9، وأخطأ يحيى بن خالد لاعب العين، في التعامل مع كرة للنصر، ليهيئ الكرة إلى رامون ميريز، ليرتقي عاليا ويخطف الكرة بالرأس من فوق الحارس خالد عيسى، مدركا التعادل لـ«العميد» في الدقيقة 14.



وأعاد ماتياس بلاسيوس، التقدم للعين مجددا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 20، من متابعة جيدة لكرة وصلته من حارس النصر عبد الله التميمي، بعدما أبعدها من أمام رأس لابا كودجو، وسدد مهدي قائدي كرة قوية للنصر في الدقيقة 39، وتصدى لها ببراعة خالد عيسى، ورد التميمي، بالتصدي لتسديدة أرضية من لابا كودجو في الدقيقة 41، وكاد عبد الله توري أن يسجل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 45، ولكن الكرة مرت بجوار القائم، وتباطئ نسيم الشاذلي في وضع الكرة بالمرمى بعد هجمة عيناوية مرتدة سريعة وأنقذها التميمي بصعوبة، لينتهي الشوط الأول بتفوق العين بنتيجة 2-1.



وواصل العين اعتماده على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني، وتألق التميمي في التصدي لفرصة عيناوية خطيرة في الدقيقة 53، وتألق بعدها خالد عيسى في التصدي لتسديدة قائدي على مرتين، قبل أن يدرك النصر التعادل في الدقيقة 70، من متابعة جيدة للاعبه جلوبر ليما، لركلة حرة مباشرة سددها قائدي، وردت من يد عيسى، والقائم الأيسر لمرمى العين، ولم تشهد الدقائق المتبقية جديدا لتنتهي المباراة بتعثر حملة العين للعودة إلى منصة تتويج الدوري بالتعادل مع النصر.