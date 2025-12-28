ديمبلي يفوز بجائزة «دبي غلوب سوكر» لأفضل لاعب في العالم



توج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة دبي غلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم، خلال الحفل السنوي الذي أقيم مساء اليوم في دبي، متفوقاً على مجموعة من أبرز اللاعبين المرشحين للقب هذا العام، وفي مقدمتهم كيليان مبابي «ريال مدريد»، ورافينيا ولامين يامال «برشلونة».



ويعتبرهذا التتويج مكافأة للنجم الفرنسي على موسمه الرائع مع باريس سان جيرمان، إذ لعب دورا حاسما في قيادة فريقه إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، مسجلاً ثمانية أهداف ومقدماً ست تمريرات حاسمة خلال المشوار القاري. وقال ديمبلي عقب التتويج: هذا تتويج لعام من العمل الشاق.. أشكر عائلتي وزملائي والمدربين والجماهير. الجائزة مسؤولية جديدة تدفعني لتقديم الأفضل دائماً.



