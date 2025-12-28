رونالدو يحصد جائزة دبي غلوب سوكر لأفضل لاعب في الشرق الأوسط

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، في جوائز «دبي غلوب سوكر» للمرة الثانية على التوالي بعد منافسة قوية من سالم الدوسري نجم الهلال ومن الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي. تعد جوائز «جلوب سوكر»، من أبرز الفعاليات الكروية العالمية المختصة بتكريم نجوم كرة القدم والأندية والمدربين والوكلاء الرياضيين وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في عالم اللعبة..

وبفوزه بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط في نسختين متتاليتين 2024 و2025، عزز رونالدو اسمه في الصدارة كونه أحد أكثر اللاعبين تتويجاً بجائزة دبي غلوب سوكر، حيث فاز بها 6 مرات كأفضل لاعب في العالم، وجائزة مارادونا لأفضل هداف لعام 2023.



