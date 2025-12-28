يامال يحصد جائزة دبي غلوب سوكر لأفضل مهاجم

عدنان الغربي

فاز نجم برشلونة الإسباني، لامين يامال، بجائزة أفضل مهاجم في حفل «دبي غلوب سوكر» للعام 2025، الذي أقيم في دبي، مساء اليوم، محققاً إنجازاً جديداً في مسيرته، بعد منافسة قوية مع أبرز نجوم كرة القدم العالميين. الجائزة تعد من أبرز التكريمات العالمية في كرة القدم، وتجمع أسماء بارزة، وتمنح بنظام تصويت جماهيري، ولجنة تحكيم عالمية. وقد أثبت يامال مرة أخرى أنه من أبرز المواهب الصاعدة في عالم الكرة الأوروبية، وسط توقعات بمستقبل كبير ينتظره على الساحة الكروية، وهذه هي الجائزة الثانية، التي يحصدها يامال في الحفل، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإسباني.



