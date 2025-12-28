باريس سان جيرمان يفوز بجائزة دبي غلوب سوكر لأفضل ناد في العالم



توج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل نادي في العالم عام 2025، ضمن فعاليات حفل جوائز دبي غلوب سوكر مساء اليوم. وعاش باريس سان جيرمان موسماً تاريخياً في 2024-2025 بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة، وكذلك الفوز بالدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس الرابطة الفرنسية، ثم فضية كأس العالم للأندية 2025 وبعدها التتويج بكأس السوبر الأوروبي 2025.



أنهى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عامه الاستثنائي على أفضل وجه، بعدما توّج بلقب كأس القارات للأندية لكرة القدم «كأس إنتر كونتيننتال»، عقب فوزه 2 - 1 بركلات الترحيح، على فلامنغو البرازيلي الشهر الجاري، في نهائي المسابقة العالمية، بالعاصمة القطرية الدوحة.