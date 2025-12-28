الوحدة يتخطى خورفكان بهدف خريبين

فاز الوحدة على ضيفه خورفكان بنتيجة 1-0، وذلك في المواجهة التي احتضنها استاد آل نهيان مساء الأحد لحساب الجولة العاشرة من عمر دوري أدنوك للمحترفين. أحرز هدف الوحدة والمباراة الوحيد النجم الدولي السوري عمر خريبين، من علامة الجزاء في الشوط الأول، ليرفع الوحدة رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة مستقراً في المركز الثاني على لائحة الترتيب، أما خورفكان فتجمد رصيده بعد الخسارة عند 11 نقطة، ليظل حبيس المركز العاشر. وبتلك النتيجة حقق الوحدة أطول سلسلة عدم خسارة له في تاريخه بدوري المحترفين «21 مباراة، فاز 13، تعادل 8».

سارع الوحدة إلى الامتداد سريعاً في نصف ملعب خورفكان فارضاً ضغطاً على المرمى معظم دقائق الشوط الأول الذي شهد احتساب ركلة جزاء للوحدة إثر تعرض لاعبه توسان تادش للعرقلة داخل المنطقة المحرمة، لينبري لتنفيذ الركلة بنجاح عمر خريبين هدفاً لأصحاب الأرض في الدقيقة 22، وهو أبرز ما تمخضت عنه أحداث الشوط الأول.

وشهد مطلع الشوط الثاني تحسناً طفيفاً في الحراك الهجومي لخورفكان، الذي سرعان ما انحسر حضوره إلى وسط الميدان الذي كان مسرحاً لمعركة خططية بين الفريقين للسيطرة عليه بعيداً عن طرح مشاهد هجومية ناضجة، ليظل كلا المرميين دون أي تهديد ملموس، باستثناء الدقائق العشر الأخيرة التي شهدت فرصاً عدة للوحدة لم يكتب لها النجاح.