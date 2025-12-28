لابورتا من دبي: برشلونة تفوق على «منافسين كبار» بفضل كرة قدم هجومية جذابة



أعرب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن فخره باستحواذ ناديه على أغلب جوائز حفل لاليغا الذي أقيم مساء اليوم خلال حفل جوائز دبي غلوب سوكر، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس العمل الاحترافي والتأثير الكبير داخل الفريق الكتالوني. وفاز برشلونة بجائزة أفضل فريق في الليغا، ولامين يامال أفضل لاعب شاب، ورافينيا أفضل لاعب وهانسي فليك أفضل مدرب.



وأوضح لابورتا أن هذا التكريم الذي حظي به ناديه جاء نتيجة عمل جماعي وأسلوب لعب هجومي مميز، مشيراً إلى أن المنافسة كانت «شرسة» الموسم الماضي، موضحاً أن برشلونة تفوق على «منافسين كبار» بفضل كرة قدم هجومية جذابة ونهج تكتيكي واضح.



وأضاف رئيس النادي الكاتالوني، أن تسجيل الفريق 102 هدف في 38 مباراة في الدوري الإسباني يعكس الأداء الاستثنائي الذي قدمه اللاعبون، معتبراً أن برشلونة قدم عرضاً كروياً استمتع به مشجعو كرة القدم حول العالم».

وأشار لابورتا إلى أن النادي واجه فترات صعبة، لكنه نجح في تجاوزها من خلال تعزيز الروح الجماعية ورفع معنويات اللاعبين، مؤكداً أن الفريق أظهر شخصية قوية وقدرة على تحمّل المسؤولية في اللحظات الحاسمة.



وأضاف: هذا التقدير يمثل حافزاً لمواصلة العمل وترسيخ هوية برشلونة الكروية على المستويين المحلي والعالمي، لافتاً إلى أن إقامة الحدث في دبي تعكس الطابع العالمي لهذه الجوائز. وأكد رئيس برشلونة أهمية مثل هذه الجوائز في تعزيز صورة كرة القدم والبطولات الكبرى، موضحاً أن رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) تعمل على توسيع نطاق حضورها العالمي من خلال تنظيم فعالياتها في دول عدة.



