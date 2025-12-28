ميلوني: أحب نادي الشارقة ولا أرغب في المغادرة



كشف ماركوس ميلوني، لاعب الشارقة، عن رغبته في الاستمرار بكشوفات فريقه، والدفاع عن شعاره خلال المواسم المقبلة، وذلك عقب الأنباء التي ترددت عن انتقاله إلى أحد الأندية، بعد دخوله فترة الستة أشهر. وقال ميلوني: الجميع يعرف مشاعري وارتباطي بنادي الشارقة، أنا أحب هذا النادي ولا أريد المغادرة، هنالك أسباب عديدة تدفعني للمواصلة، والجمهور يدرك ذلك جيداً.



وعلى الرغم من حديثه عن رغبته في الاستمرار مع ناديه، لكن حديث ميلوني ترك الباب مفتوحاً أيضاً أمام رحيله، بعدم تأكيد تجديد تعاقده، ما يشير إلى عدم الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن بشأن التجديد، وقال: لا أريد المغادرة، وسنرى ما يحدث الأسبوع المقبل.



ويعتبر ماركوس ميلوني «25 عاماً» من العناصر البارزة في صفوف الشارقة، وقدم مستويات جيدة خلال 6 مواسم سابقة قضاها في النادي، بخلاف موسمه الحالي والذي يعتبر السابع له، وشارك في تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها كأس دوري أبطال آسيا 2 في الموسم الماضي، وآخرها لقب كأس سوبر إعمار.