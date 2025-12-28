كذبة صحفية تشعل الصراع التاريخي بين رونالدو وميسي

أعادت كذبة صحفية تداولتها وسائل إعلام إسبانية إشعال الجدل حول الصراع التاريخي بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بعدما زعمت إحدى الصحف الكتالونية وجود رغبة من النجم البرتغالي في مزاملة غريمه الأرجنتيني داخل صفوف إنتر ميامي الأمريكي، في تقرير أثار تفاعلاً واسعاً قبل أن يتضح طابعه التخيلي بالكامل.

وبدأت القصة مع تقرير نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أُدرج ضمن تقاليد يوم 28 ديسمبر في إسبانيا، الذي يُعرف بانتشار الأخبار الكاذبة والتقارير الساخرة، على غرار «كذبة أبريل» في دول أخرى.

التقرير ادعى بشكل ساخر أن رونالدو طلب من ممثليه التحرك للانضمام إلى إنتر ميامي، حتى مقابل راتب أقل مما يتقاضاه مع النصر السعودي، من أجل اللعب إلى جانب ميسي. وسرعان ما انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد فتح باب المقارنات والنقاشات بين جماهير النجمين، قبل أن تتضح حقيقة الأمر باعتباره مادة تخيلية لا تمت للواقع بصلة، ولم يصدر أي موقف رسمي أو غير رسمي من جانب رونالدو يؤكد هذه المزاعم.

ولم يسبق لرونالدو وميسي أن لعبا في فريق واحد طول مسيرتهما، رغم سنوات الصراع المباشر بينهما في الدوري الإسباني حين كان الأول يرتدي قميص ريال مدريد، والثاني يدافع عن ألوان برشلونة، في واحدة من أقوى المنافسات الفردية بتاريخ كرة القدم.

ويواصل كريستيانو رونالدو مسيرته حالياً مع النصر السعودي منذ انتقاله إليه في 2023، في حين يقود ليونيل ميسي مشروع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي منذ صيف العام ذاته، ليبقى اجتماعهما في فريق واحد مجرد سيناريو خيالي تلجأ إليه الصحافة في مناسبات استثنائية، ما يعكس حجم الأسطورة التي صنعها اللاعبان وتأثيرهما المستمر في المشهد الكروي العالمي.