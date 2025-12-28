الدوري البرتغالي يخطب ود لاعب الأهلي الشاب



تلقى النادي الأهلي المصري عرضين، من أجل ضم لاعبه الشاب محمد عبدالله «مواليد 2005» للاحتراف في أوروبا، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أحدهما من أحد الأندية البرتغالية والعرض الآخر من نادي لوهافر الفرنسي، وأكد وكيل اللاعب أن نادي لوهافر الفرنسي أراد التعاقد مع محمد عبدالله على سبيل الإعارة لمدة موسم، لكن الأهلي رفض العرض بسبب المقابل المادي، في حين أبدى موافقة مبدئية على إعارة جناحه الأيمن للنادي البرتغالي، نظراً للاستفادة المالية الكبيرة، وتنتظر الصفقة حالياً وضع اللمسات الأخيرة بعد اقتناع الإدارة بضرورة احتراف اللاعب الصاعد.



ومن المتوقع أن تخرج إدارة الأهلي المصري بقرارات عدة تخص الفريق الأول لكرة القدم، بعد وداع كأس مصر، أمس السبت، من دور 32، بالخسارة المفاجئة 2-1 من فريق المصرية للاتصالات، ليخرج الأهلي من هذا الدور للمرة الأولى منذ 17 عاماً، تقدم الأهلي بهدف عمر كمال عبدالواحد، ثم سجل هدفي المصرية للاتصالات البديل مصطفى فوزي، كما شهدت المباراة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.