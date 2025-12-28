ريال مدريد يربط مستقبل فينيسيوس بصفقة من باريس



دخل مستقبل فينيسيوس جونيور مرحلة ترقب داخل أروقة ريال مدريد، مع تعثر مفاوضات تجديد عقده، ما دفع إدارة النادي الملكي لربط مصير جناحها الأول بإمكانية التحرك نحو صفقة كبرى من باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



وبحسب ما كشفت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية يدرس ريال مدريد سيناريوهين لا ثالث لهما، إما التوصل لاتفاق لتجديد عقد فينيسيوس الممتد حتى يونيو 2027، وإما التفكير في بيعه خلال الصيف المقبل لتفادي خسارته مستقبلاً دون مقابل، وفي حال فشل مساعي التجديد ستتجه إدارة النادي إلى تفعيل خطة بديلة، تقوم على استغلال المقابل المالي المحتمل لرحيل فينيسيوس، لتمويل صفقة قوية في خط الوسط، يتقدمها اسم البرتغالي فيتينيا، نجم باريس سان جيرمان.



وينظر إلى فيتينيا، صاحب الـ25 عاماً، كونه أحد أبرز لاعبي الوسط في أوروبا حالياً، بعد دوره المؤثر في تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فضلاً عن كونه خياراً مناسباً لتعويض الفراغ، الذي خلفه رحيل توني كروس، واقتراب نهاية حقبة لوكا مودريتش. ورغم صعوبة الصفقة في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد حتى 2029 فإن اهتمام ريال مدريد لا يزال قائماً، بانتظار حسم ملف فينيسيوس، الذي بات عاملاً حاسماً في رسم ملامح صيف النادي المقبل.