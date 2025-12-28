المنتخب المغربي يحدد موعد عودة حكيمي



حسم المنتخب المغربي موعد عودة أشرف حكيمي للمشاركة في مباريات «أسود الأطلس» بكأس أمم أفريقيا 2025، بعدما أكد وليد الركراكي جاهزية الظهير الأيمن للأدوار الإقصائية، عقب تعافيه الكامل من الإصابة. وكان حكيمي قد تعرض لإصابة مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، ما أثار شكوكاً حول لحاقه بالبطولة، قبل أن تتبدد المخاوف مع تحسن حالته الطبية.



وأوضح الركراكي أن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة باللاعب خلال دور المجموعات، رغم قدرته على المشاركة لدقائق، حفاظاً عليه للمرحلة الحاسمة من البطولة. ومع تصدر المغرب مجموعته، يترقب الشارع الكروي الظهور الأول لحكيمي في الأدوار الإقصائية، حيث ينتظر أن يمثل عنصراً حاسماً في طموحات المنتخب.