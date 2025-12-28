ماني يضع أمم أفريقيا 2025 في إطارها الحقيقي



اختار النجم السنغالي ساديو ماني الواقعية في تقييمه لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكداً أن النسخة المقامة في المغرب لن تكون سهلة على أي منتخب، في ظل الجاهزية العالية لأغلبية المشاركين، وتوفر ظروف تنظيمية ومناخية، ترفع من مستوى التحدي حتى اللحظات الأخيرة.



وجاءت تصريحات ماني عقب تعادل منتخب بلاده مع الكونغو بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الرابعة، حيث أبدى رضاه عن الأداء العام، معتبراً أن السنغال قدمت مباراة جيدة، وكانت الأقرب لتحقيق الفوز، لكنها افتقدت اللمسة الأخيرة أمام المرمى.



وأشار قائد «أسود التيرانغا» إلى أن الفوارق بين المنتخبات باتت محدودة، في بطولة تشهد تطوراً واضحاً على المستويين الفني والبدني، ما يجعل طريق التتويج أكثر تعقيداً من أي نسخة سابقة.



وشدد ماني على أهمية التحضير الذهني للمباريات المقبلة، مؤكداً أن التركيز سيكون منصباً على تصحيح الأخطاء، وتحسين استغلال الفرص، في ظل قوة المنافسة. وتعكس تصريحات نجم السنغال إدراكاً واضحاً لحجم التحديات المنتظرة، في بطولة لا تعترف بالأسماء ولا بالتاريخ، ولا تمنح أفضلية حقيقية سوى لمن يفرض نفسه داخل المستطيل الأخضر.