منتخب جديد يلتحق بـ «الفراعنة» في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا



مع استمرار عداد دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025، بدأت ملامح المرحلة التالية تتضح تدريجياً، بعدما انضم منتخب جديد إلى قائمة المتأهلين لدور الـ16، ليلتحق بمنتخب مصر الذي كان أول من حسم عبوره مبكراً إلى ثمن النهائي، مؤكداً حضوره في الأدوار الإقصائية دون انتظار الحسابات المعقدة للجولة الأخيرة.



منتخب نيجيريا كان الاسم الثاني الذي يفرض نفسه في قائمة المتأهلين رسمياً، بعد أن نجح في حصد النتائج المطلوبة خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، ليضمن بطاقة العبور مبكراً، ويؤكد مكانته كأحد المنتخبات التي تدخل البطولة دائماً ضمن دائرة المنافسة الجادة.



وكان المنتخب المصري قد فتح باب التأهل مبكراً، عقب فوزين متتاليين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وضعاه في صدارة مجموعته، ومنحاه أفضلية معنوية وفنية قبل ختام الدور الأول، في نسخة يسعى خلالها «الفراعنة» للذهاب بعيداً واستعادة اللقب الغائب.



وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة 24 منتخباً، موزعين على ست مجموعات، يتأهل منها متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، ما يجعل صراع البطاقات مفتوحاً حتى اللحظات الأخيرة من دور المجموعات.



ومع اقتراب الجولات الحاسمة، تتجه الأنظار إلى المنتخبات التي لم تحسم مصيرها بعد، في انتظار اكتمال عقد المتأهلين، قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب مطلع يناير المقبل، حيث تبدأ البطولة فعلياً في الاختبارات الصعبة، والقدرة على التعامل مع الضغوط.