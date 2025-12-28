ليفاندوفسكي: إدارة برشلونة طلبت مني التوقف عن التهديف



كشف روبرت ليفاندوفسكي عن كواليس غير معتادة من موسمه الأول مع برشلونة، بعدما أكد أن إدارة النادي طلبت منه التوقف عن تسجيل الأهداف في مرحلة حاسمة من الدوري الإسباني، في واقعة عكست حجم الضغوط الاقتصادية التي كان يعيشها النادي آنذاك.



وفي حديث تلفزيوني مع الصحفي البولندي بوغدان ريمانوفسكي، أوضح ليفاندوفسكي أن الطلب جاء قبل جولتين فقط من نهاية موسم 2022-2023، بعدما حسم برشلونة لقب الليغا حسابياً، بينما كان هو متصدراً لقائمة الهدافين برصيد 23 هدفاً.



السبب، كما يروي المهاجم البولندي، لم يكن فنياً، بل مالياً، إذ تضمن عقد انتقاله من بايرن ميونخ بنداً يقضي بدفع مكافأة إضافية حال وصوله إلى 25 هدفاً، وهو ما حاولت إدارة برشلونة تفاديه في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وأكد ليفاندوفسكي تفهمه للظروف، واحترامه لإدارة النادي، لكنه أقر بأن الموقف ظل عالقاً في ذهنه، بين واجبه كمهاجم يلعب بالفطرة، وحسابات خارج المستطيل الأخضر فرضت نفسها في تلك المرحلة.