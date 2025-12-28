غوارديولا يسخر من نفسه بعد مباراة استنزفت أعصاب مانشستر سيتي

لم يخف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حجم التوتر الذي عاشه خلال مواجهة نوتنغهام فورست، رغم الخروج بفوز ثمين بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة وصفت بأنها من أكثر لقاءات الفريق استنزافاً للأعصاب هذا الموسم، وحسم مانشستر سيتي اللقاء في الدقائق الأخيرة، عندما سجل ريان شرقي هدف الفوز في الدقيقة 83، ليمنح «السماوي» ثلاث نقاط مهمة، ويمدد سلسلة الانتصارات المتتالية إلى ست مباريات، وهي الأفضل للفريق منذ نهاية موسم 2023-2024.

وعقب المباراة، اختار غوارديولا السخرية من نفسه، حين قال مازحاً: «كل الكيلوغرامات التي اكتسبتها في الكريسماس خسرتها في مباراة نوتنغهام، الآن أنا في كامل لياقتي»، في إشارة إلى الضغط العصبي الذي رافق اللقاء حتى صافرة النهاية.

وأشاد المدرب بالمنافس ومدربه شون دايك، معتبراً أن فريقه واجه اختباراً حقيقياً، مؤكداً أن اللعب خارج الأرض في هذا التوقيت من الموسم، ووسط أجواء الشتاء، يضاعف من صعوبة أي مواجهة، مهما بدا الفارق على الورق.