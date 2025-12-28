عودة تونسية متأخرة لم تحرم نيجيريا من التأهل إلى دور الـ 16 في أمم أفريقيا

تأهل منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعد فوز صعب ومثير حققه السبت على حساب نظيره التونسي بنتيجة 3 - 2.

وأحرز فيكتور أوسيمين هدف تقدم نيجيريا في الدقيقة 44، ثم أضاف نديدي الهدف الثاني بالدقيقة 50، قبل أن يكمل الثلاثية أديمولا لوكمان في الدقيقة 67، بينما سجل منتصر الطالبي هدف تونس الأول في الدقيقة 74، وأضاف علي العابدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول وضمن التأهل في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد تونس عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وسيلعب منتخب تونس المباراة المقبلة يوم الثلاثاء ضد تنزانيا، بينما يتقابل في نفس الوقت المنتخب النيجيري مع نظيره الأوغندي.

وفرض منتخب نيجيريا تفوقه في الاستحواذ والهجوم بشكل واضح خلال أول نصف ساعة من المباراة ثم دخلت تونس في الأجواء وفرضت حضورها بقوة خاصة عبر تحركات حنبعل المجبري ومحمد علي بن رمضان وحازم المستوري لكن نيجيريا خطفت التقدم في الوقت القاتل من الشوط الأول.

وقدمت ⁠نيجيريا بداية قوية في الشوط الثاني لتعزز تقدمها مبكرا ثم واصلت تفوقها في الاستحواذ والضغط لتضيف الهدف الثالث وتحكم قبضتها على اللقاء.

وبدا المنتخب التونسي لفترات طويلة عاجزاً عن إيجاد الحلول للعودة لكنه نجح في تقليص الفارق ليرد بهدفي الطالبي والعابدي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتفادي الخسارة.

بدأت المباراة بمحاولات من كل من الفريقين لفرض أسلوبه في اللعب، وجاءت ​أول فرصة خطيرة في الدقيقة التاسعة عندما تلقى أوسيمن عرضية عالية من أكور أدامز وصوب الكرة بضربة رأس لكنها ​مرت فوق العارضة مباشرة.

وكثفت نيجيريا ضغطها الهجومي بحثا ​عن هز الشباك ومرر فرانك أونيكا عرضية خطيرة أمام المرمى في الدقيقة 16 لكن الدفاع التونسي شتتها في اللحظة المناسبة.

وبعدها بدقيقة واحدة، أسكن أوسيمن الكرة في شباك ‌تونس من متابعة لكرة ارتدت من ‌الحارس أيمن دحمان لكن الحكم لم ⁠يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وعزز منتخب نيجيريا تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي بمرور الوقت في حين وجه المنتخب التونسي تركيزه بشكل كبير للتأمين الدفاعي.

وتلقى أوسيمن عرضية في الدقيقة 29 صوبها بضربة رأس لكن الكرة مرت بجوار القائم.

بعدها استعرض المنتخب التونسي صحوة هجومية وتوغل في منطقة جزاء نيجيريا أكثر من مرة مهددا الشباك لكن الدفاع تعاون مع الحارس بشكل ​كبير في إبعاد الخطورة.

ورغم تحول الأفضلية ​الهجومية للمنتخب التونسي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، تقدمت نيجيريا في الدقيقة 44 عندما تلقى أوسيمن عرضية من لوكمان وصوب الكرة في الشباك بضربة رأس.

وعززت نيجيريا تقدمها بالهدف الثاني بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما أرسل لوكمان كرة ‍من ركلة ركنية حولها نديدي بضربة رأس في الشباك.

وشن منتخب تونس هجمة خطيرة في الدقيقة 55 إذ تلقى محمد علي بن رمضان طولية وانطلق نحو منطقة الجزاء لكنه تعرض لعرقلة خارج منطقة الجزاء من جانب الحارس ليسقط مصابا ويتلقى العلاج على أرض الملعب ولم يتمكن من الاستمرار ليحل مكانه سيباستيان تونكتي في الدقيقة 61.

وأضافت نيجيريا هدفها الثالث في الدقيقة 67 عندما مرر أوسيمن عرضية إلى لوكمان الذي راوغ الدفاع ببراعة ثم صوب الكرة بقدمه اليسرى لترتطم بالحارس ‍وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 74، قلصت تونس الفارق عندما أرسل المجبري كرة من ركلة حرة قابلها الطالبي بضربة رأس متقنة في الشباك.

وتوقف اللعب في الدقيقة 84 حينما لجأ الحكم لتقنية الفيديو قبل احتساب ركلة جزاء لتونس بسبب لمسة يد من برايت أوساي-صمويل داخل منطقة الجزاء، وتقدم علي العابدي لتنفيذ الركلة مسجلاً منها الهدف الثاني لتونس.

وهاجم المنتخب التونسي بشراسة في الدقائق الأخيرة أملا في خطف التعادل وصوب فرجاني ساسي كرة بضربة رأس كما سدد إسماعيل الغربي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع، ‍لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة في المرتين ⁠لتنتهي المواجهة بفوز نيجيريا 3-2.