ماجد حسن وعادل الحوسني يحتفلان بالسوبر هاتفياً مع العائلة



أكد ماجد حسن، لاعب وسط الشارقة، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع والده ووالدته فور نهاية مباراة فريقه وتتويجه بكأس سوبر إعمار بعد الفوز على شباب الأهلي 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد آل مكتوم.



وقال: «والدي يخضع للعلاج حالياً في تايلاند، وترافقه والدتي، ولذا حرصت عقب نهاية مراسم التتويج على الاتصال هاتفياً بهما، وإسعادهما بالتتويج باللقب، وهما يشجعان شباب الأهلي، لكن قلبهما مع ابنهما في الشارقة».



وعن مباراة السوبر، قال: «كنا واثقين من تحقيق الفوز اليوم، وحتى عندما تلقينا هدفاً مبكراً في الدقائق الأولى بركلة جزاء لشباب الأهلي، لم نفقد ثقتنا في أنفسنا وقدرتنا على العودة، والحمد لله أننا حققنا اللقب الأول في الموسم الجاري».



ومن جانبه، قال عادل الحوسني، حارس الشارقة: «نهدي كأس السوبر لجماهير الشارقة لمصالحتهم، والمباراة كانت كبيرة من الفريقين، ولم نكن في يومنا بالدقائق الأولى، وتلقينا هدفاً، لكننا كنا واثقين من الفوز، وآخر مكالمة لي كانت مع الوالدة، وطلبت منها الدعاء لي، وبعد المباراة كررت الاتصال للاحتفال معها بالبطولة».