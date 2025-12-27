الظنحاني وحارب يكشفان أسرار تفوق الشارقة في السوبر



كشف خالد الظنحاني، وحارب عبدالله، لاعبا الشارقة، عن أسرار جديدة حول تتويج الشارقة بكأس سوبر إعمار بعد الفوز على شباب الأهلي 3-2، في المباراة التي جرت على استاد آل مكتوم.

وقال الظنحاني: «رغم الأخطاء والنقص، لاعبو الشارقة كانوا رجالاً في الملعب، وحققوا الذهب، وكأس السوبر ستكون فاتحة خير، وسنبني عليها حتى نهاية الموسم، ونشكر جماهير الشارقة على حضورها ودعمها».



وأضاف: «تعاهدنا على تحقيق بطولتين هذا الموسم، وحققنا بالفعل كأس السوبر، ونفرح اليوم، ونفكر في مباراتنا المقبلة بالدوري غداً، ولا يزال لدينا السوبر الإماراتي القطري، ولدينا طموح كبير بتحقيقه».



وعن لحظة احتساب ركلة الجزاء مبكراً لشباب الأهلي، قال: «شعرت بحسرة كبيرة، لكن هذه الأمور تحدث في مباريات الكرة، وأعد الجماهير بظهور مختلف حتى نهاية الموسم، وتعليمات مورايس بين شوطي المباراة ساعدتنا على استمرار أدائنا القوي في الشوط الثاني رغم النقص العددي».



في حين قال حارب عبدالله، لاعب الشارقة: «أشكر زملائي اللاعبين على مجهودهم الجيد، و90 دقيقة من القتال والتضحيات، رغم الطرد، وهذه البطولة الأولى لنا هذا الموسم، والكل يعرف أن الشارقة ليس في وضعه الطبيعي، لكن السوبر ستكون البداية».



وأضاف: «كلنا ثقة ببعض، ونشجع بعضنا بعضاً بصرف النظر من يشارك، وأنا لست جاهزاً 100 %، لكني أصررت أن أكون مع اللاعبين زملائي حتى إذا كان ذلك بين قائمة البدلاء، وأهدي الميدالية الذهبية لوالدي وأمي، ووالدي كلمني قبل المباراة وطالبني بالثقة بنفسي وبفريقي، والحمد لله على اللقب الأول لي مع الشارقة».