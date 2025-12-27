أرقام مميزة للشارقة بعد التتويج بكأس السوبر



توج الشارقة بلقب كأس سوبر إعمار بعد فوزه على شباب الأهلي 3-2، في قمة ماراثونية باحت بكل الأسرار، شهدها استاد آل مكتوم، وكتب الشارقة خلالها الكثير من الأرقام المميزة، أبرزها تحقيق الفريق لقب كأس سوبر إعمار للمرة الثالثة بعصر الاحتراف، وجميعها على استاد آل مكتوم.



في حين بات جوزيه مورايس ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس سوبر إعمار بعد مواطنه باولو سوزا، الذي حقق اللقب الموسم الماضي مع شباب الأهلي، قبل أن يخسر اللقب أمام الشارقة اليوم، وأخيراً كرس الشارقة رقماً لم يحطم حتى الآن بعد فوزه على شباب الأهلي بطل الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث لم يسبق لبطل الثنائية أن توج بكأس سوبر إعمار.