مورايس: السوبر بداية عودة الشارقة لمسار الانتصارات



أعرب البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الشارقة، عن سعادته بالتتويج بكأس سوبر إعمار بعد الفوز على شباب الأهلي 3-2، على استاد آل مكتوم، وتمنى أن يكون الانتصار بداية عودة الشارقة للمسار الصحيح.



وقال: «قدم الفريقان مباراة جيدة ومثيرة في كأس السوبر، ونحن سعداء بالفوز، وهو شيء مهم للاستمرار بقوة خلال المرحلة المقبلة، وأود أن أكرر قولي إنني جئت إلى هنا للقتال مع الشارقة والعمل على تحقيق الانتصارات والألقاب».



وأضاف: «نحن لا نزال نحتاج إلى المزيد من الحوافز والدوافع لتحقيق النتائج الإيجابية والعودة إلى مسار الشارقة القوية، وأنا سعيد بأنني استطعت الوصول إلى منصة التتويج في بداية عملي مع الفريق، وأتمنى أن يكون اللقب بداية لتحقيق هدفي الرئيسي مع الشارقة هذا الموسم، وهو الفوز في جميع المباريات».



ومن جانبه، قال ماجد راشد، لاعب الشارقة: «البطولة تعطينا دافعاً معنوياً مهماً، ونشكر جمهورنا ونهديه اللقب، وستكون انطلاقتنا وعودتنا للمسار الصحيح من كأس السوبر التي توجنا بها الليلة بعد مباراة قوية ومثيرة أمام حامل اللقب في الموسم الماضي».