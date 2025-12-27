كوناردو وكايو: أنهينا السوبر بشكل جيد وبلقب مهم



أعرب كايو لوكاس، وكوناردو، لاعبا الشارقة، عن سعادتهما بتحقيق الفوز على شباب الأهلي 3-2، والتتويج بكأس سوبر إعمار مساء اليوم، للمرة الثالثة في عصر الاحتراف.



وقال كايو: «نحن في غاية السعادة بالفوز والعرض الذي قدمناه في مباراة كانت جيدة وقوية، وعلى الرغم من أننا لم نبدأها بشكل جيد، فإننا نجحنا في حسم نتيجتها في النهاية والتتويج بلقب مهم في هذا التوقيت من الموسم».



في حين قال كوناردو: «أنا سعيد بالمشاركة في هذه المباراة وتحقيق هذا اللقب، وعلى الرغم من أننا لم نبدأ بالصورة التي كنا نخطط لها، فإننا أنهينا المباراة بلقب أتمنى أن ينعكس على وضعنا في الموسم الجاري، الذي لم نبدأه بشكل جيد، ولكني أتوقع أن يسهم لقب كأس السوبر في تحسن نتائجنا خلال المرحلة المقبلة».