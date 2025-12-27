الشارقة يفوز على شباب الأهلي في مباراة مثيرة وقوية ويتوج بطلا لكأس السوبر

توج عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين لكرة القدم، فريق الشارقة بطلاً لكأس سوبر إعمار مساء اليوم، بعد الفوز على شباب الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وسجل للشارقة كايو لوكاس ولوان بيريرا وعثمان كمارا في الدقائق 26 من ركلة جزاء و29 و78، وأحرز لشباب الأهلي كارتابيا من ركلة جزاء في الدقيقة 3، وبرنو كاسكاردو ليموس في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي شهدت طرد شاهين عبد الرحمن قائد الشارقة في الدقيقة 84.

وبدأت الإثارة مبكراً في المباراة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي في الدقيقة الأولى بعد عرقلة لاعبه غويلهرم بالا من قبل لاعب الشارقة يومين تشو، وسددها بنجاح كارتابيا واضعاً فريقه في المقدمة بالدقيقة 3.

ورفع الهدف المبكر من سرعة اللقاء، وانطلق يوري سيزار وسط مدافعي الشارقة، وسدد كرة لشباب الأهلي في الدقيقة 6، ومرت بجوار القائم، ورد فراس بالعربي بركلة حرة مباشرة سددها قوية وحولها حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، إلى ركلة ركنية بصعوبة في الدقيقة 8.

ورد القائم الأيمن لمرمى الشارقة، كرة بالا في الدقيقة 16، لتضيع فرصة هدف ثان مؤكد لشباب الأهلي، واقترب ايغور كورنادو من إدراك التعادل للشارقة في الدقيقة 23، بتسديدة لامست يد حمد المقبالي، وأبعدها مدافع شباب الأهلي قبل تجاوزها خط المرمى، وتدخلت تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للشارقة في تلك الهجمة، وأحرز منها كايو لوكاس هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 26.

وأحرز الشارقة الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد هجمة سريعة وتمريرة سحرية من منتصف الملعب من كايو إلى لوان بيريرا، ليواجه المقبالي ويسددها قوية في الشباك، وأدرك «الفرسان» التعادل في الدقيقة 37، عن طريق برنو كاسكاردو ليموس بعد كرة وصلته من يوري سيزار.

ورد القائم الأيمن لمرمى شباب الأهلي، كرة رأسية للشارقة من شاهين عبد الرحمن في الدقيقة 42، ووصلت إلى كايو وسددها عالية فوق المرمى، وتألق عادل الحوسني حارس الشارقة، في التصدي لكرة رأسية قوية على مرتين في الوقت بدل الضائع للشوط الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي.

وتواصلت الإثارة مع انطلاقة الشوط الثاني، وأضاع ماتيوس ليما فرصة هدف لشباب الأهلي في الدقيقة 46، بعدما تهيأت كرة أمامه وصلته من حارس الشارقة، ولكنه سددها بغرابة فوق العارضة، وتدخل عادل الحوسني في التوقيت المناسب، وأمسك بالكرة قبل أن يتحكم فيها يوري سيزار في الدقيقة 50.

وسدد غويلهرم بالا في الدقيقة 55، كرة قوية ومن مسافة بعيدة لشباب الأهلي، ولكنها ردت من القائم الأيمن لمرمى الشارقة الذي نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78، ومن لمسة أولى للبديل عثمان كمارا، بعد خطأ من الحارس حمد المقبالي، لتشتعل الأجواء في الدقائق الأخيرة.

وطرد شاهين عبد الرحمن قائد الشارقة في الدقيقة 84، بعد حصوله على الإنذار الثاني، وألغى الحكم هدفاً لشباب الأهلي بداعي تسلل بوغدان في الوقت المحتسب بدل الضائع، والذي قدره الحكم بـ7 دقائق، ليتوج الشارقة بأول ألقاب الموسم الجاري 2025 ـ 2026.