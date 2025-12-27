دبي تخطف أنظار العالم بحفل «غلوب سوكر»



تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، غداً الأحد، إلى دبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للرياضة، من خلال احتضانها النسخة السادسة عشرة من حفل جوائز «دبي غلوب سوكر»، إحدى أبرز وأهم الفعاليات العالمية في تكريم نجوم كرة القدم، الذي بات يحظى بمكانة مرموقة تضاهي جوائز الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول»، وجائزة «ذا بيست» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



ويقام الحفل بمنتجع «أتلانتس ذا رويال» في دبي بحضور نخبة من نجوم اللعبة وصناع القرار والأساطير والأسماء الصاعدة في عالم كرة القدم.



ويشهد حفل جوائز «دبي غلوب سوكر» تكريم الفائزين في 9 فئات رئيسية، هي: أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل نادٍ للسيدات، وأفضل مدرب، وأفضل لاعب خط وسط، وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.



كما يشهد الحفل توزيع جوائز أخرى ضمن فئات إضافية، من بينها أفضل وكيل لاعبين، وأفضل مدير رياضي، وجائزة مارادونا، إلى جانب جائزة المسيرة الرياضية، وعدد من الجوائز الخاصة.

وسيخطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الأنظار إليه من جديد، حيث يتصدر قائمة الترشيحات للفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط رغم المنافسة القوية من سالم الدوسري (الهلال)، وكريم بنزيما (الاتحاد)، وخاصة رياض محرز (الأهلي)، الذي قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي.



ويتصدر نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، قائمة الترشيحات بحصوله على النصيب الأكبر، حيث ينافس على جائزة أفضل نادٍ للرجال إلى جانب أندية برشلونة وتشيلسي وفلامنجو وليفربول، كما يتنافس لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، على جائزة أفضل مدرب مع كل من تشابي ألونسو (ريال مدريد)، وميكل أرتيتا (أرسنال)، وهانسي فليك (برشلونة)، وإنزو ماريسكا (تشيلسي).



وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي وفيتينيا، إلى جانب كيليان مبابي (ريال مدريد)، ورافينيا ولامين يامال (برشلونة).



وفي فئة أفضل لاعبة، تتطلع أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة والمنتخب الإسباني، للفوز بالجائزة للعام الثالث على التوالي، وسط منافسة من ماريونا كالدينتي (إسبانيا وأرسنال)، وميلشي دومورناي (هايتي وليون)، وألكسيا بوتياس (إسبانيا وبرشلونة)، وأليسيا روسو (إنجلترا وأرسنال).



وتتنافس 4 أندية على جائزة أفضل نادٍ للسيدات، هي أرسنال وبرشلونة وتشيلسي ويوفنتوس، وسيشهد حفل دبي غلوب سوكر حفل رابطة الدوري الإسباني «لاليغا»، التي ستقوم بتكريم الفائزين بجوائز موسم 2024-2025، حيث سيتسلم لاعب برشلونة رافينيا جائزة أفضل لاعب، وهانسي فليك جائزة أفضل مدرب، ولامين يامال جائزة أفضل لاعب صاعد، في حين ذهبت جائزة أفضل هدف إلى لوكا سوتشيتش لاعب ريال سوسيداد، وجائزة أفضل تصدٍ إلى يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد.