مالودا: أتوقع أهدافاً غزيرة في قمة كأس السوبر



أعرب النجم الفرنسي الدولي السابق فلوران مالودا، عن توقعه برؤية مباراة مفتوحة، والكثير من الأهداف في قمة شباب الأهلي والشارقة، السبت، على استاد آل مكتوم، في مباراة كأس سوبر إعمار، مؤكداً أن مثل هذه المباريات في الكؤوس لا تخضع لمعايير محددة، والكل يمتلك فيها فرصاً متساوية للتتويج، وتمنى أن يحقق اللقب الفريق الأفضل على أرض الملعب.



وأكد سعادته وعائلته بالحياة في الإمارات، مؤكداً أنهم يشعرون بالراحة كثيراً في الحياة على أرض الدولة، لما توفره من معيشة وإمكانات مجتمعية مميزة.



كما أعرب مالودا عن سعادته بحضور مباراة السوبر اليوم، ورؤية ما سيقدمه الفريقان على أرض الملعب، خاصة الشارقة، الذي يقوده مدرب جديد، مشيراً إلى أن الكرة الإماراتية تملك العديد من الأندية القوية، وتشهد تطوراً كثيراً في السنوات الأخيرة.



وكشف عن تحضره للعمل مدرباً في المستقبل القريب، وأنه ينتظم حالياً في العديد من الدورات التدريبية للمدربين، ولإكمال الرخص المطلوبة للعمل في المجال التدريبي، وتمنى أن تكون بداية مسيرته التدريبية مع الكرة الإماراتية.