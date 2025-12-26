بروس مدرب جنوب أفريقيا: صلاح أكد عدم صحة ركلة الجزاء



أبدى هوغو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه ومنتخب مصر، اعتراضه على ركلة الجزاء التي سجل منها محمد صلاح، هدف الفوز والمباراة الوحيد للمنتخب المصري في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.



وقال بروس: «ركلة جزاء مصر، حتى محمد صلاح قال لي بعد المباراة إنها ليست ضربة جزاء، وكان أمراً سخيفاً أن تحتسب».



أما عن تدخل تقنية الفيديو لإنهاء مطالبة جنوب أفريقيا بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة، فقال عنها: «على الناحية الأخرى قالوا لنا إذا امتد الذراع خارج الجسد فهي ضربة جزاء، وهذا ما حدث مع ياسر إبراهيم اللاعب المصري، ولكن لم تحتسب لنا ركلة جزاء في نهاية المباراة».



ويذكر أن المنتخب المصري بات أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي، بعد فوزه على جنوب أفريقيا اليوم، وتصدره جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.