كوندي يحاكي يامال وينقل ما حدث في دبي إلى بنين



على غرار زميله في نادي برشلونة لامين يامال، الذي شارك الأطفال اللعب على شاطئ دبي، شوهد المدافع الفرنسي جول كوندي وهو يشارك مجموعة من الأطفال لعب كرة القدم على ملعب رملي خلال عطلته في بنين.



وتواجد كوندي، البالغ من العمر 27 عاماً، في بلده الأصلي بنين، حيث استغل أجواء عطلة عيد الميلاد للعب مباراة ودية مع مجموعة من الأطفال، في لفتة إنسانية لاقت إعجاباً واسعاً.



ولم تقتصر مبادرات كوندي على اللعب فقط، بل شملت أيضاً جانباً إنسانياً وخيرياً، إذ شارك في أنشطة اجتماعية تهدف إلى دعم الأطفال. وقام كوندي بوضع عدد كبير من قمصان وكرات نادي برشلونة تحت شجرة عيد ميلاد ضخمة، لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال.